"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Фила Фодена
Фото: твиттер Фодена\Автор неизвестен
"Манчестер Сити" намерен в ближайшее время подписать новое долгосрочное соглашение с английским полузащитником Филом Фоденом, сообщает 90min.
По информации источника, сейчас переговоры находятся на продвинутой стадии, поэтому продление ожидается до окончания нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что новый контракт Фодена будет рассчитан до лета 2027 года, а его оклад вырастет до 150 тысяч фунтов в неделю.
В текущем сезоне Фоден сыграл в 35 матчах "Сити" во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал девять ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18