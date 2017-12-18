"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Гвардиолой

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"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Гвардиолой

Руководство "Манчестер Сити" заинтересовано в продолжении сотрудничества с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

В связи с этим, как сообщает The Telegraph, боссы "горожан" хотят подписать с 46-летним специалистом новый долгосрочный контракт. В клубе надеются, что испанский наставник сможет построить победную династию по примеру Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что действующее соглашение между Гвардиолой и "Сити" рассчитано до лета 2019 года.

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