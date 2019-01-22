"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с трансферной целью "Реала"

"Манчестер Сити" намерен удержать в команде хавбека Бернарду Силву.

Как сообщает Goal.com, в ближайшее время 24-летнему португальцу будет предложен новый долгосрочный контракт, который предусматривает значительное повышение заработной платы. Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до 2022 года.

Отметим, что все это связано с появившимся интересом к игроку со стороны "Реала".

В этом сезоне на счету Силвы 7 забитых мячей и 8 результативных передач в 29 матчах.

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