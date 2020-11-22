"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Жезусом

"Манчестер Сити" собирается продлить соглашение с форвардом Габриэлом Жезусом.

По сведениям Daily Star, "горожане" предложат 23-летнему бразильцу долгосрочный контракт с удвоенной зарплатой.

Действующее соглашение игрока рассчитано до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Жезуса три гола в четырех матчах.

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