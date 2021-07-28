"Манчестер Сити" хочет продлить контракты с четырьмя футболистами

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"Манчестер Сити" хочет продлить контракты с четырьмя футболистамиФото: инстаграм Эдерсона

"Манчестер Сити" намерен продлить сотрудничество с рядом футболистов.

Как сообщает The Athletic, вратарю Эдерсону предложат новый контракт до 2028 года. Действующее соглашение действует до 2025 года.

Также "горожане" хотят продлить контракты с защитниками Рубеном Диашем и Джоном Стоунзом, а также полузащитником Филипом Фоденом.

Отметим, что новый сезон АПЛ стартует 13 августа.

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