"Манчестер Сити" хочет продлить контракты с половиной основного состава

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Как сообщает The Athletic, "Манчестер Сити" хочет предложить новые контракты сразу половине основного состава.

По информации источника, манкунианцы сделают предложения голкиперу Эдерсону Мораесу, защитникам Джону Стоунзу и Рубену Диашу, хавбеку Филипу Фоден и вингерам Рахиму Стерлингу и Рияду Марезу.

Также предложение о новом соглашении может получить Габриэл Жесус, однако его будущее в клубе все еще под вопросом.

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