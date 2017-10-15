"Манчестер Сити" хочет продлить соглашение с Фернандиньо

Хавбек "Манчестер Сити" Фернандиньо сообщил, что может продлить соглашение с клубом.

"Мы ведем переговоры. Посмотрим, что будет" - приводит слова бразильца Goal.com.

"Конечно, есть игроки, с которыми клуб хочет продлить контракты. Разумеется, Фернандиньо один из них" - заявил наставник "Сити" Гвардиола.

Действующий контракт Фернандиньо с "горожанами" истекает летом 2018 года.

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