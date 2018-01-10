"Манчестер Сити" хочет продлить Стерлинга

"Манчестер Сити" готовит новый контракт для вингера Рахима Стерлинга, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, переговоры о продлении соглашения начнутся в феврале. По новому договору зарплата 23-летнего футболиста вырастет с 10 до 14,7 миллионов евро в год.

Отметим, что действующий контракт Стерлинга с "Сити" истекает летом 2020 года. В этом сезоне игрок сборной Англии сыграл за "горожан" 29 матчей, забил 18 голов и сделал 7 ассистов.

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