"Манчестер Сити" хочет увести у "Барселоны" Мориба

Теги барселонаилайш морибатрансферыманчестер сити

"Манчестер Сити" хочет увести у "Барселоны" МорибаФото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен

Как сообщает Manchester City News, хавбек "Барселоны" Илайш Мориба недоволен тем, что его оставили вне предсезонной подготовки основной команды.

По информации источника, "Манчестер Сити" и "Челси" уже связались с представителями футболиста, чтобы заявить о своем интересе и желании подписать его.

Главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле нравится игра 18-летнего полузащитника и поэтому английский клуб готов удвоить зарплату Мориба до 6 миллионов евро в год.

Напомним, что "Барселона" не заявил игрока на предсезонную подготовку с основной командой из-за того, что тот не хочет продлевать контракт на нынешних условиях и просит значительную прибавку к зарплате.

В прошедшем сезоне Мориба сыграл 14 матчей в Ла Лиге, в которых забил один гол и отдал 2 голевые передачи.

Также не пропустите: "Эспаньол" интересуется защитником "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020

Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов