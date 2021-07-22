"Манчестер Сити" хочет увести у "Барселоны" Мориба

Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен

Как сообщает Manchester City News, хавбек "Барселоны" Илайш Мориба недоволен тем, что его оставили вне предсезонной подготовки основной команды.

По информации источника, "Манчестер Сити" и "Челси" уже связались с представителями футболиста, чтобы заявить о своем интересе и желании подписать его.

Главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле нравится игра 18-летнего полузащитника и поэтому английский клуб готов удвоить зарплату Мориба до 6 миллионов евро в год.

Напомним, что "Барселона" не заявил игрока на предсезонную подготовку с основной командой из-за того, что тот не хочет продлевать контракт на нынешних условиях и просит значительную прибавку к зарплате.

В прошедшем сезоне Мориба сыграл 14 матчей в Ла Лиге, в которых забил один гол и отдал 2 голевые передачи.

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