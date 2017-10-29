"Манчестер Сити" хочет заполучить Алексиса Санчеса бесплатно

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"Манчестер Сити" хочет заполучить Алексиса Санчеса бесплатно

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес летом может стать игроком "Манчестер Сити", сообщает Eurosport.

По информации ресурса, "горожане" решили отложить трансфер на лето, чтобы заполучить чилийца бесплатно, так как у него истекает контракт с "канонирами".

Напомним, что "Арсенал" хочет продать Санчеса зимой, чтобы выручить хоть какие-нибудь средства.

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