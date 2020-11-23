"Манчестер Сити" хотел летом купить Лукаку, но передумал из-за цены

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"Манчестер Сити" хотел летом купить Лукаку, но передумал из-за цены

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку мог оказаться в "Манчестер Сити" во время летне-осеннего трансферного окна.

По информации The Telegraph, "горожане" вступили в переговоры о переходе 27-летнего футболиста, однако финансовые требования итальянского клуба их отпугнули.

"Нерадзурри" оценили звёздного бельгийца в 105 миллионов евро - "Сити" столько платить за нападающего не готов.

В 2019 году "Интер" купил Лукаку у "Манчестер Юнайтед" за 74 миллиона евро. В его активе 60 матчей, 43 гола и 8 ассистов.

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