"Манчестер Сити" хотел включить Ляпорта в сделку по Кейну

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"Манчестер Сити" хотел включить Ляпорта в сделку по КейнуФото: инстаграм Ляпорта/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" все еще не оставляет попыток подписать капитана сборной Англии и форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Сити" были готовы включить в сделку защитника сборной Испании Эмерика Лапорта.

Такое предложение от "горожан" было озвучено два месяца назад. "Шпоры" ответили отказом.

Ожидается, что Кейн останется в стане "Тоттенхэма" еще на один сезон.

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