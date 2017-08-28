"Манчестер Сити" и "Арсенал" могут обменяться игроками

Теги манчестер ситиарсенал лондоналексис санчесджейсон денайер

"Манчестер Сити" и "Арсенал" могут обменяться игроками"Манчестер Сити" и лондонский "Арсенал" могут совершить обмен футболистами, информирует Daily Star.

По сведениям издания, "горожане" рассчитывают до закрытия текущего трансферного окна заполучить форварда "канониров" Алексиса Санчеса. Так, за чилийского бомбардира "Сити" планирует предложить 75 миллионов евро и своего защитника Джейсона Денайера.

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить за Обамеянга 70 миллионов евро. | soccernews.ru

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3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
7 Саутгемптон 3 5
8 Ливерпуль 2 4
9 Сток Сити 3 4
10 Эвертон 3 4
11 Суонси Сити 3 4
12 Тоттенхэм 2 3
13 Арсенал Лондон 2 3
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