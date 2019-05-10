"Манчестер Сити" и "Атлетико" могут совершить обмен игроками
Грядущим летом "Манчестер Сити" и "Атлетико" могут обменяться футболистами, сообщает AS.
По сведениям издания, "горожане" хотят купить хавбека Родри Эрнандеса и взамен готовы отдать своего защитника Николаса Отаменди и 45 миллионов евро в придачу.
Стоит отметить, что аргентинский центрбек английской команды уже не первую неделю входит в сферу интересов "матрасников".
В текущем сезоне 22-летний Родри сыграл за "Атлетико" 45 матчей и забил 2 мяча. В активе 31-летнего Отаменди 32 игры в составе "Сити", 1 гол и 1 ассист.
Не пропустите: "Манчестер Сити" не будет покупать полузащитника "Спортинга". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15