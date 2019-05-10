"Манчестер Сити" и "Атлетико" могут совершить обмен игроками

Грядущим летом "Манчестер Сити" и "Атлетико" могут обменяться футболистами, сообщает AS.

По сведениям издания, "горожане" хотят купить хавбека Родри Эрнандеса и взамен готовы отдать своего защитника Николаса Отаменди и 45 миллионов евро в придачу.

Стоит отметить, что аргентинский центрбек английской команды уже не первую неделю входит в сферу интересов "матрасников".

В текущем сезоне 22-летний Родри сыграл за "Атлетико" 45 матчей и забил 2 мяча. В активе 31-летнего Отаменди 32 игры в составе "Сити", 1 гол и 1 ассист.

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