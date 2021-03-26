"Манчестер Сити" и "Барселона" поспорят за хавбека "Ювентуса"

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"Манчестер Сити" и "Барселона" поспорят за хавбека "Ювентуса"

Фото AFP

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо может продолжить карьеру в Англии или Испании.

По информации Calciomercato, 25-летний футболист интересен "Манчестер Сити" и "Барселоне".

Сообщается, что "горожане" и "сине-гранатовые" намерены побороться за француза, если "старая синьора" выставит его на трансфер.

В текущем сезоне Рабьо сыграл за "Ювентус" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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