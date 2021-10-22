Четыре топ-клуба поспорят за нападающего "Аякса" Антони

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Четыре топ-клуба поспорят за нападающего "Аякса" Антони

Фото инстаграм Антони

Форвард "Аякса" Антони может продолжить карьеру в Англии, Испании, Германии или Франции, сообщает El Nacional.

По информации источника, 21-летний футболист интересен "Манчестер Сити", "Барселоне", "Баварии" и "Монако".

Рыночная стоимость бразильского нападающего оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Антони сыграл за "Аякс" 9 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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