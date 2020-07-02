"Манчестер Сити" и "Челси" интересуются Динем

Защитник "Эвертона" Люка Динь может сменить клуб этим летом.

Как сообщает ESPN, в услугах 26-летнего француза заинтересованы "Манчестер Сити" и "Челси".

Отмечается, что Динь является альтернативным вариантом для обоих клубов, а в приоритете - защитник "Лестера" Бен Чилуэлл.

В этом сезоне на счету Диня один гол и семь результативных передач в 33 играх.

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