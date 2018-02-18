"Манчестер Сити" и "Челси" могут совершить громкий обмен футболистами

Теги манчестер ситичелсиэден азарсерхио агуэро

"Манчестер Сити" и "Челси" могут совершить громкий обмен футболистами

"Манчестер Сити" и "Челси" летом могут обменяться футболистами.

Как сообщает Daily Mail, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хочет видеть в своей команде вингера "Челси" Эдена Азара. "Аристократы" согласны отпустить игрока в "Сити", если в сделку будет включен форвард Серхио Агуэро.

Напомним, что Азаром интересуется мадридский "Реал".

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