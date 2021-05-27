"Манчестер Сити" и "Челси" назвали заявки на финал Лиги Чемпионов

Фото: твиттер УЕФА

"Манчестер Сити" и "Челси" объявили заявки на финальный матч Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити":

Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд.

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт, Бенжамен Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Александр Зинченко.

Полузащитники: Рахим Стерлинг, Родри, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Рияд Марез, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Филип Фоден, Ферран Торрес.

Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэл Жезус.



"Челси":

Вратари: Эдуар Менди, Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро.

Защитники: Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Бен Чилуэлл, Маркос Алонсо, Эмерсон.

Полузащитники: Нголо Канте, Каллум Хадсон-Одои, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Матео Ковачич, Билли Гилмор, Мэйсон Маунт, Кай Хаверц, Тино Анджорин, Жоржиньо.

Нападающие: Тимо Вернер, Тэмми Абрахам, Оливье Жиру.

Финал турнира пройдет 29 мая в 22:00 (мск).

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