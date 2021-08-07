"Манчестер Сити" и "Челси" не претендовали на Месси

Теги лионель мессибарселонапсжманчестер ситичелситрансферы

"Манчестер Сити" и "Челси" не претендовали на МессиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Нападающий Лионель Месси, после того, как окончательно покинул "Барселону" скорее всего, перейдет в ПСЖ.

Как сообщает Марсело Бехлер, "Манчестер Сити" и "Челси" изначально даже не намеревались предпринять попытки подписания аргентинца.

По информации источника, игрок ПСЖ уже обсуждают между собой скорый приход Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет с парижанами контракт на два года с зарплатой в 30 миллионов евро.

Также не пропустите: Бускетс попрощался с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов