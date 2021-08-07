"Манчестер Сити" и "Челси" не претендовали на Месси

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Нападающий Лионель Месси, после того, как окончательно покинул "Барселону" скорее всего, перейдет в ПСЖ.

Как сообщает Марсело Бехлер, "Манчестер Сити" и "Челси" изначально даже не намеревались предпринять попытки подписания аргентинца.

По информации источника, игрок ПСЖ уже обсуждают между собой скорый приход Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет с парижанами контракт на два года с зарплатой в 30 миллионов евро.

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