"Манчестер Сити" и "Челси" поборются за хорватского таланта

Полузащитник загребского "Динамо" Антонио Марин может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, купить 18-летнего хорвата хотят "Манчестер Сити" и "Челси".

Конкуренцию английским грандам может составить испанский "Вильярреал".

Марин является воспитанником "Динамо", за основную команду сыграл 13 матчей и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 650 тысяч евро.

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