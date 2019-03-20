"Манчестер Сити" и "Челси" поборются за трансферную цель "Атлетико"

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"Манчестер Сити" и "Челси" поборются за трансферную цель "Атлетико"

Игрок ПСЖ Адриен Рабьо в скором времени покинет французский клуб. Об этом сообщает The Sun.  

По данным издания, на 23-летнего футболиста претендует "Манчестер Юнайтед" и "Челси". 

Напомним, после того, как футболист не согласился продлевать контракт с ПСЖ, французский клуб отправил игрока во вторую команду.

Ранее сообщалось о том, что "Атлетико" также претендует на игрока. 

В этом сезоне Рабьо провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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