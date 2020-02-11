"Манчестер Сити" и "Челси" включились в борьбу за трансферную цель "Ливерпуля"

Теги вильярреалсамуэль чуквуезечелсиманчестер ситиливерпультрансферы

"Манчестер Сити" и "Челси" включились в борьбу за трансферную цель "Ливерпуля"

На перспективного вингера "Вильярреала" Самуэля Чуквуезе нацелились ещё два топ-клуба АПЛ.

Накануне стало известно о неудачной попытке "Ливерпуля" купить нигерийца во время зимнего трансферного окна.

Помимо "красных" 20-летний футболист заинтересовал "Манчестер Сити" и "Челси". Переход африканца обойдётся потенциальному покупателю в более чем 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Чуквуезе сыграл за "Вильярреал" 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Воспитанник "Барселоны" согласился перейти в "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за трансфер Головина в "Монако"

ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за трансфер Головина в "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов