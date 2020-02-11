"Манчестер Сити" и "Челси" включились в борьбу за трансферную цель "Ливерпуля"

На перспективного вингера "Вильярреала" Самуэля Чуквуезе нацелились ещё два топ-клуба АПЛ.

Накануне стало известно о неудачной попытке "Ливерпуля" купить нигерийца во время зимнего трансферного окна.

Помимо "красных" 20-летний футболист заинтересовал "Манчестер Сити" и "Челси". Переход африканца обойдётся потенциальному покупателю в более чем 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Чуквуезе сыграл за "Вильярреал" 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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