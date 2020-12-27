"Манчестер Сити" и "Эвертон" одержали победы в АПЛ
В рамках 15-го тура АПЛ "Манчестер Сити" победил "Ньюкасл", а "Шеффилд" уступил "Эвертону".
Благодаря победе "горожане" вышли на пятое место, "ириски" - на второе.
"Манчестер Сити" - "Ньюкасл" 2:0
Голы: Гюндоган, 14 - 1:0, Ферран Торрес, 55 - 2:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Аке, Гюндоган (Фоден, 90), де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва, Ферран Торрес (Агуэро, 77), Родри (Фернандиньо, 58).
"Ньюкасл": Дарлоу, Шер, Кларк, Фернандес, Ритчи (Льюис, 66), Хэйден, Лонгстафф, Мерфи, Альмирон (Гэйл, 82), Йедлин, Жоэлинтон (Кэрролл, 71).
"Шеффилд Юнайтед" - "Эвертон" 0:1
Гол: Сигурдссон, 80 - 0:1
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Иган, Башем, Ампаду, Берк (Макберни, 46), Осборн, Робинсон, Болдок, Брюстер (Муссе, 76), Макголдрик (Норвуд, 63).
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Годфри, Кин (Коулмэн, 66), Мина, Дукуре, Сигурдссон, Ивоби, Дэвис (Андре Гомеш, 74), Гордон (Бернард, 55), Кэлверт-Льюин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18