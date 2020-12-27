"Манчестер Сити" и "Эвертон" одержали победы в АПЛ

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"Манчестер Сити" и "Эвертон" одержали победы в АПЛ

В рамках 15-го тура АПЛ "Манчестер Сити" победил "Ньюкасл", а "Шеффилд" уступил "Эвертону".

Благодаря победе "горожане" вышли на пятое место, "ириски" - на второе.

"Манчестер Сити" - "Ньюкасл" 2:0

Голы: Гюндоган, 14 - 1:0, Ферран Торрес, 55 - 2:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Аке, Гюндоган (Фоден, 90), де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва, Ферран Торрес (Агуэро, 77), Родри (Фернандиньо, 58).

"Ньюкасл": Дарлоу, Шер, Кларк, Фернандес, Ритчи (Льюис, 66), Хэйден, Лонгстафф, Мерфи, Альмирон (Гэйл, 82), Йедлин, Жоэлинтон (Кэрролл, 71).   


"Шеффилд Юнайтед" - "Эвертон" 0:1

Гол: Сигурдссон, 80 - 0:1

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Иган, Башем, Ампаду, Берк (Макберни, 46), Осборн, Робинсон, Болдок, Брюстер (Муссе, 76), Макголдрик (Норвуд, 63).

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Годфри, Кин (Коулмэн, 66), Мина, Дукуре, Сигурдссон, Ивоби, Дэвис (Андре Гомеш, 74), Гордон (Бернард, 55), Кэлверт-Льюин.

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