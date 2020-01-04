"Манчестер Сити" и "Лестер" одержали победы в Кубке Англии, "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответный матч

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"Манчестер Сити" и "Лестер" одержали победы в Кубке Англии, "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответный матч

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии.

Отметим, что те, кто сыграли между собой вничью, будут играть ответный матч.

"Манчестер Сити" - "Порт Вейл" 4:1

Голы: Зинченко, 20 - 1:0, Поуп, 35 - 1:1, Агуэро, 42 - 2:1, Харвуд-Беллис, 58 - 3:1, Фоден, 76 - 4:1

"Манчестер Сити": Браво, Жоау Канселу, Харвуд-Беллис, Анхелиньо, Зинченко, Бернарду Силва (Марез, 77), Гюндоган (Дойл, 77), Фоден, Сильва, Стоунз, Агуэро.

"Порт Вейл": Браун, Гиббонс, Ледже, Смит, Уоррелл, Берджесс (Конлон, 61), Джойс, Тэйлор (Аткинсон, 61), Амоо, Поуп (Каллен, 79), Монтаньо.  


"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

"Вулверхэмптон": Радди, Доэрти, Килмен, Коуди, Рубен Винагре (Кастро, 75), Саисс (Моутинью, 71), Дендонкер, Нету, Рубен Невеш, Траоре, Эшли-Сил (Хименес, 46).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Перейра, Матич, Джеймс (Рэшфорд, 70), Мата (Фред, 70), Гринвуд, Чонг (Диогу Далот, 82).


"Лестер" - "Уиган" 2:0

Голы: Пирс (аг), 19 - 1:0, Барнс, 40 - 2:0

"Лестер": Уорд, Джастин, Чилуэлл, Морган (Сеюнджю, 25), Бенкович (Фукс, 67), Чоудури, Олбрайтон, Прат, Менди (Ндиди, 77), Грэй, Барнс.

"Уиган": Маршалл, Стерлинг (Лоу, 45), Пирс (Робинсон, 81), Кипре, Данкли, Уильямс, Дауэлл, Уиндасс (Гелхардт, 64), Эванс, Мэсси, Морси.


"Флитвуд Таун" - "Портсмут" 1:2

Голы: Болтон, 66 - 0:1, Майерс-Харнесс, 71 - 0:2, Макэлени, 90 - 1:2


"Борнмут" - "Лутон" 4:0

Голы: Биллинг, 8 - 1:0, Уилсон, 67 - 2:0, Биллинг, 79 - 3:0, Соланке, 82 - 4:0

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
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