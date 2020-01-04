"Манчестер Сити" и "Лестер" одержали победы в Кубке Англии, "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответный матч

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии.

Отметим, что те, кто сыграли между собой вничью, будут играть ответный матч.

"Манчестер Сити" - "Порт Вейл" 4:1

Голы: Зинченко, 20 - 1:0, Поуп, 35 - 1:1, Агуэро, 42 - 2:1, Харвуд-Беллис, 58 - 3:1, Фоден, 76 - 4:1

"Манчестер Сити": Браво, Жоау Канселу, Харвуд-Беллис, Анхелиньо, Зинченко, Бернарду Силва (Марез, 77), Гюндоган (Дойл, 77), Фоден, Сильва, Стоунз, Агуэро.

"Порт Вейл": Браун, Гиббонс, Ледже, Смит, Уоррелл, Берджесс (Конлон, 61), Джойс, Тэйлор (Аткинсон, 61), Амоо, Поуп (Каллен, 79), Монтаньо.



"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

"Вулверхэмптон": Радди, Доэрти, Килмен, Коуди, Рубен Винагре (Кастро, 75), Саисс (Моутинью, 71), Дендонкер, Нету, Рубен Невеш, Траоре, Эшли-Сил (Хименес, 46).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Перейра, Матич, Джеймс (Рэшфорд, 70), Мата (Фред, 70), Гринвуд, Чонг (Диогу Далот, 82).



"Лестер" - "Уиган" 2:0

Голы: Пирс (аг), 19 - 1:0, Барнс, 40 - 2:0

"Лестер": Уорд, Джастин, Чилуэлл, Морган (Сеюнджю, 25), Бенкович (Фукс, 67), Чоудури, Олбрайтон, Прат, Менди (Ндиди, 77), Грэй, Барнс.

"Уиган": Маршалл, Стерлинг (Лоу, 45), Пирс (Робинсон, 81), Кипре, Данкли, Уильямс, Дауэлл, Уиндасс (Гелхардт, 64), Эванс, Мэсси, Морси.



"Флитвуд Таун" - "Портсмут" 1:2

Голы: Болтон, 66 - 0:1, Майерс-Харнесс, 71 - 0:2, Макэлени, 90 - 1:2



"Борнмут" - "Лутон" 4:0

Голы: Биллинг, 8 - 1:0, Уилсон, 67 - 2:0, Биллинг, 79 - 3:0, Соланке, 82 - 4:0

Читайте также: "Фулхэм" выбил "Астон Виллу" из Кубка Англии и другие результаты 1/32 финала. | http://soccernews.ru