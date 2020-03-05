"Манчестер Сити" и "Лестер" пробились в 1/4 финала Кубка Англии

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"Манчестер Сити" и "Лестер" пробились в 1/4 финала Кубка Англии

В рамках 1/8 финала "Манчестер Сити" переиграл "Шеффилд Уэнсдей", а "Лестер" одолел "Бирмингем".

Таким образом, "горожане" и "лисы" пробились в следующий раунд.

"Лестер" - "Бирмингем" 1:0

Гол: Рикарду Перейра, 82 - 1:0

"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Грэй (Барнс, 66), Мэддисон (Чоудури, 84), Прат, Ндиди (Тилеманс, 60), Олбрайтон, Ихеаначо.

"Бирмингем": Кэмп, Педерсен, Дин, Кларк-Солтер, Хардинг (Гарднер, 71), Кифтенбелд (Монтеро, 84), Шуньич, Колен, Юткевич, Хоган, Мрабти (Кроули, 84).   


"Шеффилд Уэнсдей" - "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Агуэро, 53 - 0:1

"Шеффилд Уэнсдей": Уайлдсмит, Фокс, Иорфа, Бернер (Лис, 46), Палмер, Бэннан, Мерфи, да Крус, Ли (Хант, 63), Форестьери (Флетчер, 56), Пелупесси.

"Манчестер Сити": Браво, Менди, Стоунз, Отаменди, Жоау Канселу, Сильва, Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Марез, Агуэро (Стерлинг, 86), Габриэл Жезус.

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