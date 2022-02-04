"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не спускают глаз с надежды "Арсенала"

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"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не спускают глаз с надежды "Арсенала"

Фото: инстаграм Сака\Автор неизвестен

Талантливый полузащитник сборной Англии и лондонского "Арсенала" Букайо Сака своей игрок привлек интерес главный английских клубов.

Как сообщает ESPN, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" уже определенное время пристально следят за выступлениями 20-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" планирует в ближайшее время продлить соглашение с Сака, так как нынешний контракт игрока рассчитан до 2024 года.

В нынешней кампании англичанин сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал четыре ассиста.

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