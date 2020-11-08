"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ

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"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" разошлись миром в матче 8-го тура АПЛ.

В составе "горожан" отметился Кевин Де Брюйне, у мерсисайдцев забил Габриэл Жезус.

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 1:1

Голы: Салах, 13 (с пенальти) - 0:1, Жезус, 31 - 1:1.

Незабитый пенальти: Де Брейне, 42.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер, Родри, де Брейне, Стерлинг, Гюндоган, Ферран Торрес (Бернарду Силва, 61), Габриэл Жезус.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Милнер, 63), Гомес, Робертсон, Матип, Салах, Вейналдум, Мане, Хендерсон, Диогу Жота, Фирмино (Шакири, 59).

"Ливерпуль" с 17 баллами занимает 3 место в турнирной таблице, "Сити", имея в активе 12 очков, расположился на 11 строчке.

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