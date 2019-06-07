"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют в матче за Суперкубок Англии

Теги манчестер ситиливерпуль

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют в матче за Суперкубок Англии

4 августа состоится матч за Суперкубок Англии, в котором сыграют "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

В минувшем сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, а также выиграл Кубок английской лиги. "Ливерпуль" будет соперником манкунианцев, так как финишировал на втором месте.

Ранее "Манчестер Сити" пять раз выигрывал Суперкубок Англии. "Ливерпуль" является 15-кратным обладателем трофея.

Матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" пройдет на стадионе "Уэмбли". Начало встречи в 17:00 мск.

Не пропустите: Салах: "В следующем сезоне АПЛ "Ливерпуль" бросит вызов "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе решил перейти в "Реал"

Мбаппе решил перейти в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов