"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграют в матче за Суперкубок Англии

4 августа состоится матч за Суперкубок Англии, в котором сыграют "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

В минувшем сезоне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, а также выиграл Кубок английской лиги. "Ливерпуль" будет соперником манкунианцев, так как финишировал на втором месте.

Ранее "Манчестер Сити" пять раз выигрывал Суперкубок Англии. "Ливерпуль" является 15-кратным обладателем трофея.

Матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" пройдет на стадионе "Уэмбли". Начало встречи в 17:00 мск.

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