"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в феерическом матче не выявили победителя

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счетом 2:2.

У "горожан" забивали Кевин де Брюйне и Габриэл Жезус. В составе гостей отличились Диогу Жота и Садио Мане.

"Манчестер Сити", набрав 74 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ливерпуль" с 73 очками остался на второй позиции.

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль" - 2:2 (2:1)

Голы: де Брюйне, 5 - 1:0, Жота, 13 - 1:1, Жезус, 36 - 2:1, Мане, 46 - 2:2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Стерлинг (Марез, 75), Габриэл Жезус.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 78), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Салах, Мане, Диогу Жота (Диас, 70).

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