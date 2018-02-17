"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за хавбека "Наполи"

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"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за хавбека "Наполи"

Центральный полузащитник "Наполи" Жоржиньо попал в сферу клубов АПЛ.

Как сообщает британская пресса, летом за игрока намерены побороться гранды из Манчестера - "Сити" и "Юнайтед". Уточняется , что  наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отметил Жоржиньо в матчах с "Наполи" в Лиге Чемпионов.

Контракт 26-летнего бразильца, заигранного за Италию, рассчитан до 2020 года, поэтому за него придётся выложить не менее 40-45 миллионов евро.

В текущем сезоне Жоржиньо провёл 26 матчей за "Наполи", забил 4 гола и сделал 4 ассиста. 

Напомним, капитан "Наполи" Марек Хамшик заявил, что клубу пора стать чемпионом Италии. | soccernews.ru

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