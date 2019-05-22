"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за хавбека "Реала"

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"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за хавбека "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, в услугах 27-летнего испанца заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Также на игрока претендует ПСЖ.

Ранее стало известно, что хавбек решил остаться на "Сантьяго Бернабеу", однако главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не гарантировал ему места в стартовом составе.

Королевский клуб готов продать Иско за 120 миллионов евро. В текущем сезоне футболист забил 6 голов и сделал 1 ассист в 37 матчах.

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