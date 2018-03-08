"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" проиграли на двоих три матча в ЛЧ, два из них "Базелю"

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"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" проиграли на двоих три матча в ЛЧ, два из них "Базелю"

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле уступил "Базелю" со счетом 1:2.

Это поражение не помешало манкунианцам пройти дальше, так как в первой встрече они были сильнее 4:0.

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" проиграли на двоих три матча в ЛЧ. Причем дважды клубы из Манчестера проиграли "Базелю".

В групповом раунде швейцарцы обыграли "дьяволов" дома 1:0.

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