"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии

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"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Англии.

На этой стадии мы увидим такие пары:

"Эвертон" - "Манчестер Сити"

"Борнмут" - "Саутгемптон"

"Лестер" - "Манчестер Юнайтед"

"Барнсли" / "Челси" - "Шеффилд Юнайтед"

Отметим, что игры запланированы на 20-21 марта.

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"Челси" пробился в 1/4 финала Кубка Англии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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