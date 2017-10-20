"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" забили в АПЛ столько же, сколько пять лондонских клубов

Теги манчестер ситиманчестер юнайтед

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" забили в АПЛ столько же, сколько пять лондонских клубов

"Манчестер Сити" (29) и "Манчестер Юнайтед" (21) забили 50 голов в АПЛ.

Как сообщает Squawka, это столько же, сколько забили пять лондонских клубов.

"Тоттенхэм" отметился 15 голами, "Челси" забил 13 мячей, "Арсенал" - 12, "Вест Хэм" - 8, а "Кристал Пэлас" всего 2.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за Карикола. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Вест Бромвич Альбион 8 10
11 Саутгемптон 8 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 8 6
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов