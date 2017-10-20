"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" забили в АПЛ столько же, сколько пять лондонских клубов

"Манчестер Сити" (29) и "Манчестер Юнайтед" (21) забили 50 голов в АПЛ.

Как сообщает Squawka, это столько же, сколько забили пять лондонских клубов.

"Тоттенхэм" отметился 15 голами, "Челси" забил 13 мячей, "Арсенал" - 12, "Вест Хэм" - 8, а "Кристал Пэлас" всего 2.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за Карикола. | http://soccernews.ru