"Манчестер Сити" и "Милан" поборются за перспективного бразильца

Форвард "Гремио" Эвертон привлёк внимание европейских топ-клубов, сообщает The Sun.

По сведениям издания, за 23-летним бразильцем уже охотятся "Манчестер Сити" и "Милан".

За трансфер перспективного нападающего придётся заплатить более 52 миллионов евро.

На сегодняшний день фаворитом в гонке за футболистом считаются "горожане".

Эвертон является воспитанником "Гремио", за основную команду "мушкетёров" сыграл 136 матчей и забил 32 гола.

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