"Манчестер Сити" и "Наполи" не могут договориться о трансфере Жоржиньо

"Манчестер Сити" и "Наполи" не могут договориться о трансфере полузащитника Жоржиньо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "горожане" готовы заплатить за 26-летнего бразильца 50 миллионов евро, однако неаполитанцы требуют 70 миллионов.

Напомним, что на Жоржиньо претендуют все топ-клубы АПЛ, особенно настойчивыми являются "Сити" и "Ливерпуль".

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