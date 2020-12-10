"Манчестер Сити" и "Порту" победами завершили групповой этап Лиги Чемпионов
В заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" разгромил "Марсель", а "Порту" одолел "Олимпиакос".
"Манчестер Сити" и "Порту" пробились в 1/8 финала ЛЧ. "Олимпиакос" сыграет в Лиге Европы.
"Манчестер Сити" - "Марсель" 3:0
Голы: Ферран Торрес, 48 - 1:0, Агуэро, 77 - 2:0, Стерлинг, 90 - 3:0
"Манчестер Сити": Стеффен, Эрик Гарсия (Стоунз, 28), Уокер, Лапорт, Аке, Фернандиньо, Гюндоган (Стерлинг, 46), Марез (Агуэро, 67), Фоден, Ферран Торрес, Бернарду Силва.
"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Нагатомо, Балерди, Камара (Ронжье, 67), Пайет (Кюизанс, 67), Гуйе (Стротман, 75), Товен (Аке, 75), Сансон, Сакаи, Жермен (Бенедетто, 75).
"Олимпиакос" - "Порту" 0:2
Голы: Отавио (пен), 10 - 0:1, Урибе, 77 - 0:2
"Олимпиакос": Жозе Са, Рафинья, Холебас, Рубен Семеду, Сиссе, Бухалакис, Камара (Фортунис, 35), Масурас (Ранджелович, 46), Мвила, Врусай (Судани, 73), Эль-Араби (Ба, 81).
"Порту": Диогу Кошта, Сануси, Нану, Мбемба, Диогу Лейте, Груйич, Ромариу Баро (Урибе, 64), Жоау Мариу (Корона, 72), Отавио (Сарр, 80), Фелипе Андерсон (Диас, 63), Тони Мартинес (Эванилсон, 80).
Удаление: Рубен Семеду (79).
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