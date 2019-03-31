"Манчестер Сити" и ПСЖ заинтересованы в трансферной цели "Реала"
Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле летом может перейти в другой клуб. Об этом сообщает L'Equipe.
По данным источника, в 22-летнем игроке заинтересован "Манчестер Сити" и ПСЖ. Английский клуб планирует Ндомбеле заменить Фернандинью.
Французский клуб намерен опередить "Сити" в борьбе за молодого француза. Трансферная стоимость игрока - 50 миллионов евро.
Француз 31 августа 2017 года на правах аренды перешел в "Лион", арендное соглашение рассчитано на 1 год с последующим правом выкупа. Контакт Ндомбеле с "Лионом" действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Тоттенхэм
|31
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|5
|Арсенал Лондон
|30
|60
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Эвертон
|32
|43
|10
|Уотфорд
|31
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14