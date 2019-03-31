"Манчестер Сити" и ПСЖ заинтересованы в трансферной цели "Реала"

Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле летом может перейти в другой клуб. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, в 22-летнем игроке заинтересован "Манчестер Сити" и ПСЖ. Английский клуб планирует Ндомбеле заменить Фернандинью.

Французский клуб намерен опередить "Сити" в борьбе за молодого француза. Трансферная стоимость игрока - 50 миллионов евро.

Француз 31 августа 2017 года на правах аренды перешел в "Лион", арендное соглашение рассчитано на 1 год с последующим правом выкупа. Контакт Ндомбеле с "Лионом" действует до лета 2023 года.

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