"Манчестер Сити" и "Реал" - фавориты борьбы за Тилеманса

Фото: инстаграм Юри Тилеманса/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" и "Реал" ведут борьбу за бельгийского полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, "горожане" и королевский клуб являются фаворитами в борьбе за игрока, которым также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Вест Хэм", "Арсенал" и "Ньюкасл". "Лестер" оценивает бельгийца в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Тилеманс провел за "Лестер" 33 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Реал" и "Атлетико" поборются за защитника "Шахтера". | http://soccernews.ru