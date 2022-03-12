"Манчестер Сити" и "Реал" поспорят за защитника "Челси"

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"Манчестер Сити" и "Реал" поспорят за защитника "Челси"

Фото инстаграм Риса Джеймса

Правый защитник лондонского "Челси" Рис Джеймс может сменить команду ближайшим летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, на 22-летнего англичанина претендуют "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".

Рыночная стоимость воспитанника "синих" оценивается в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Джеймс сыграл за "Челси" 26 матчей. забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

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