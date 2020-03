"Манчестер Сити" и "Саутгемптон" сыграли в крестики-нолики в твиттере

Клубы АПЛ не скучают, пока текущий розыгрыш турнира приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Саутгемптон" инициировал битву в крестики-нолики в твиттере. Сначала "святые" приглашали сыграть соперника по 30-му туру Премьер-лиги "Норвич", но в итоге вызов принял "Манчестер Сити".

Матч в микроблоге завершился ничьей.

Another big stop ❌



Barring any late errors, we may be heading for a draw here. pic.twitter.com/peSOKjUkbu