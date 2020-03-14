"Манчестер Сити" и "Саутгемптон" сыграли в крестики-нолики в твиттере

Теги манчестер ситинорвич ситисаутгемптон

"Манчестер Сити" и "Саутгемптон" сыграли в крестики-нолики в твиттере

Клубы АПЛ не скучают, пока текущий розыгрыш турнира приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Саутгемптон" инициировал битву в крестики-нолики в твиттере. Сначала "святые" приглашали сыграть соперника по 30-му туру Премьер-лиги "Норвич", но в итоге вызов принял "Манчестер Сити".

Матч в микроблоге завершился ничьей.

Не пропустите: Большинство клубов АПЛ готовы признать "Ливерпуль" чемпионом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ещё два футболиста "Сампдории" заболели коронавирусом

Ещё два футболиста "Сампдории" заболели коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов