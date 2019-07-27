"Манчестер Сити" и "Севилья" добыли победы в товарищеских играх

Состоялись ещё два товарищеских матча с участием европейских топ-клубов.

"Манчестер Сити" обыграл "Йокогаму" со счётом 3:1 благодаря голам Кевина де Брюйне, Рахима Стерлинга и Лукаса Нмечи.

"Йокогама" - "Манчестер Сити" - 1:3

Голы: Де Брюйне, 18 - 0:1, Эндо, 23 - 1:1, Стерлинг, 40 - 1:2, Нмеча, 90 - 1:3.

В другом поединке "Севилья" минимально победила "Эвертон". Единственный точный выстрел в активе Лукаса Окампоса, который в начале второго тайма реализовал пенальти.

"Эвертон" - "Севилья" - 0:1

Гол: Окампос, 47 (пенальти) - 0:1.

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