"Манчестер Сити" и "Шахтер" сыграли вничью, а "Аталанта" обыграла "Динамо" в Лиге Чемпионов

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"Манчестер Сити" и "Шахтер" сыграли вничью, а "Аталанта" обыграла "Динамо" в Лиге Чемпионов"Манчестер Сити" и "Шахтер" обменялись голами в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В параллельном матче группы C "Аталанта" обыграла "Динамо".

"Манчестер Сити" - "Шахтер Д" - 1:1 (0:0)

Голы: Гюндоган, 56 - 1:0, Соломон, 69 - 1:1.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Отаменди, Фернандинью, Анхелиньо, Гюндоган, Эрнандес (Фоуден, 76), Де Брейне (Сильва, 70), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг.

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Тете, Степаненко, Патрик, Коваленко (Маркос Антониу, 81), Коноплянка (Соломон, 65), Мораэс (Сикан, 90).

"Аталанта" - "Динамо З" - 2:0 (1:0)

Голы: Муриэль, 27 (с пенальти) - 1:0, Гомес, 47 - 2:0.

"Аталанта": Голлини, Кьер, Паломино, Хатебур (Кастань, 65), Толой, Гозенс, де Рон, Пашалич, Фройлер, Гомес (Малиновский, 90), Муриэль (Иличич, 61).

"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Леовац, Дилавер, Стоянович (Джира, 75), Перич, Адеми, Иванушец (Гояк, 67), Петкович, Оршич, Ольмо (Шитум, 90+2).

"Сити" с 11 баллами лидирует в группе С, "Шахтер" с 6 очками занимает 2 строчку. "Динамо" (5) - на 3 позиции, "Аталанта" замыкает группу.

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