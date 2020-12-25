"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" интересуются трансферной целью "Барселоны"

Полузащитник "Аталанты" Мартен де Рон попал в сферу интересов клубов АПЛ.

Как сообщает 90min, в услугах 29-летнего голландца заинтересованы "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". Отмечается, что "шпоры" готовы подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.

В этом сезоне на счету де Рона один забитый гол в 15 играх.

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