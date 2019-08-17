"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" расписали боевую ничью

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"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" расписали боевую ничью

В рамках 2-го тура АПЛ "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Тоттенхэмом".

Теперь "горожане" (4 очка) занимают 3-е место, а "шпоры" (4 очка) - пятое.

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Стерлинг, 20 - 1:0, Ламела, 23 - 1:1, Агуэро, 35 - 2:1, Лукас Моура, 56 - 2:2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Лапорт, Отаменди, Уокер, Родри Эрнандес (Сильва, 78), Гюндоган, Бернарду Силва (Марез, 80), де Брюйне, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 66).

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Уокер-Питерс, Роуз, Алдервейрелд, Уинкс (Лукас Моура, 56), Эриксен (Скипп, 90), Сиссоко, Ламела (Ло Чельсо, 85), Ндомбеле, Кейн.

Предупреждение: Стерлинг (26).

В добавленное время арбитр отменил гол форварда "Сити" Габриэля Жезуса (офсайд)

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