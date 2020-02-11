"Манчестер Сити" и "Вест Хэм" согласовали новую дату перенесенного матча

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"Манчестер Сити" и "Вест Хэм" согласовали новую дату перенесенного матча

"Манчестер Сити" и "Вест Хэм" проведут матч 26-го тура чемпионата Англии 19 февраля, сообщает Sky Sports.

Изначально поединок должен был состояться 9 февраля, но был перенесен из-за ухудшения погодных условий в связи со штормом "Киара".

После 25 туров "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 51 очко. Отставание клуба от лидирующего "Ливерпуля" составляет 22 очка. "Вест Хэм" находится в зоне вылета на 18-й позиции, имея в активе 24 очка.

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