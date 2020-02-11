"Манчестер Сити" и "Вест Хэм" согласовали новую дату перенесенного матча
"Манчестер Сити" и "Вест Хэм" проведут матч 26-го тура чемпионата Англии 19 февраля, сообщает Sky Sports.
Изначально поединок должен был состояться 9 февраля, но был перенесен из-за ухудшения погодных условий в связи со штормом "Киара".
После 25 туров "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 51 очко. Отставание клуба от лидирующего "Ливерпуля" составляет 22 очка. "Вест Хэм" находится в зоне вылета на 18-й позиции, имея в активе 24 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18