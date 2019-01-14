"Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон": анонс и прогноз заключительного матча 22 тура АПЛ

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"Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон": анонс и прогноз заключительного матча 22 тура АПЛ

"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Майк Дин

Завершающий матч 22 тура английской Премьер-лиги состоится в понедельник на стадионе "Этихад". "Синяя сторона Манчестера" дружно придет на стадион, ведь их любимцы сыграют с первым обидчиком их команды в текущем сезоне. Речь о "Вулверхэмптоне", которого "Манчестер Сити" не смог прихлопнуть в 3 туре АПЛ, раскатав ничью 1:1. Теперь подопечные Гвардиолы будут стремится добыть 3 победу кряду в чемпионате, в то время как "Вулверхэмптону" стоит и дальше огорчать топов, ведь и от зоны вылета, и от первой шестерки их разделяет одинаковое количество очков – 10.

"Манчестер Сити" уже относительно давно (по английским меркам) не играл с командами уровня "Вулверхэмптона". В последних 2 матчах подопечным Гвардиолы приходилось играть с коллективами из низших лиг, зато обе встречи были успешными. В Кубке Англии перед горожанами не устоял "Ротерхэм" (7:0), а в Кубке Лиги "Сити" еще в первом матче решил все нюансы двухматчевого противостояния с "Бертоном", победив 9:0 и забрав себе путевку в финал. Но главное событие случилось чуть раньше. 3 января подопечные Гвардиолы обыграли дома "Ливерпуль" и сократили отставание от первого места АПЛ до 4 баллов (по потерянным очкам). Главной кадровой потерей перед матчем с "Вулверхэмтона" считается отсутствие главного бомбардира Серхио Агуэро. И хотя официальный сайт английской Премьер-лиги сообщает, что аргентинец уже успел приступить к тренировкам, местная пресса исключает вариант появления Агуэро в стартовом составе. Кроме аргентинца, в составе "Сити" традиционно будет отсутствовать левый защитник Бенжамен Менди. Скорее всего, его место займет Фабиан Делф.

"Вулверхэмптон" считается "подножкой топов" в текущем сезоне. Подопечные Нуну Эпириту Санту сыграли 7 встреч с представителями ТОП-6 и отобрали у них аж 9 очков (2 победы, 3 ничьи и 2 поражения) – это лучший результат среди всех команд, которые сражаются за пределами первой "шестерки". Далеко за примерами ходить не нужно: 29 декабря "волки" на выезде "хлопнули" "Тоттенхэм" 3:1. Секрет успеха кроется в умении использовать схему 3-4-3 в защитных целях (именно так была добыта ничья с "Сити"). В текущем сезоне "Вулверхэмптон" пропустил 25 голов в 21 встрече – это очень даже неплохо в условиях нынешней Премьер-лиги. Да и мало кто может похвастаться лучшим показателем – оборона "волков" удерживает 5 позицию.

Интересные фаты перед противостоянием "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптона"

"Манчестер Сити" не проигрывает 34 домашних матча кряду в АПЛ против соперников, которые недавно повысились в классе. Последнее поражение случилось в феврале 2007 года в матче против "Рединга".

"Манчестер Сити" добыл 36 побед в последних 38 домашних матчах в рамках АПЛ.

Если Давид Сильва выйдет играть против "Вулверхэмптона", он проведет уже 267 матч в футболке "Сити" – больше, чем любой другой игрок горожан за всю историю АПЛ.

"Вулверхэмптон" проиграл 7 из 8 последних матчей АПЛ, сыгранных в понедельник.

Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Стоунз, Делф – Фернандиньо, Д. Сильва, Б. Силва – Стерлинг, Марез, Жезус.

"Вулверхэмптон": Патрисио – Беннетт, Коди, Боли – Доэрти, Саисс, Моутиньо, Кастро – Траоре, Жота, Хименес.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон"

Букмекеры не сомневаются в триумфе "Сити". Коэффициент на победу "горожан" колеблется на уровне 1,2. Ничья оценивается в 7,9. В случае победы "волков" поставленную сумму можно умножить в 17 раз.

Сенсации случаются, и первый матч команд это доказал! Однако, на домашнем стадионе "Сити" вряд ли наступит на те же грабли дважды. Команда Гвардиолы неплохо поражает цели в последнее время, но "горожанам" будет сложно пробить 5 оборону лиги. Наш портал рекомендует поставить на то, что отметка в 4 гола не будет пробита в данном матче.

Прогноз Soccernews: тотал 3,5 М (1,7).

Игорь Малиенко soccernews.ru

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
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