"Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон": анонс и прогноз заключительного матча 22 тура АПЛ

"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Майк Дин

Завершающий матч 22 тура английской Премьер-лиги состоится в понедельник на стадионе "Этихад". "Синяя сторона Манчестера" дружно придет на стадион, ведь их любимцы сыграют с первым обидчиком их команды в текущем сезоне. Речь о "Вулверхэмптоне", которого "Манчестер Сити" не смог прихлопнуть в 3 туре АПЛ, раскатав ничью 1:1. Теперь подопечные Гвардиолы будут стремится добыть 3 победу кряду в чемпионате, в то время как "Вулверхэмптону" стоит и дальше огорчать топов, ведь и от зоны вылета, и от первой шестерки их разделяет одинаковое количество очков – 10.

"Манчестер Сити" уже относительно давно (по английским меркам) не играл с командами уровня "Вулверхэмптона". В последних 2 матчах подопечным Гвардиолы приходилось играть с коллективами из низших лиг, зато обе встречи были успешными. В Кубке Англии перед горожанами не устоял "Ротерхэм" (7:0), а в Кубке Лиги "Сити" еще в первом матче решил все нюансы двухматчевого противостояния с "Бертоном", победив 9:0 и забрав себе путевку в финал. Но главное событие случилось чуть раньше. 3 января подопечные Гвардиолы обыграли дома "Ливерпуль" и сократили отставание от первого места АПЛ до 4 баллов (по потерянным очкам). Главной кадровой потерей перед матчем с "Вулверхэмтона" считается отсутствие главного бомбардира Серхио Агуэро. И хотя официальный сайт английской Премьер-лиги сообщает, что аргентинец уже успел приступить к тренировкам, местная пресса исключает вариант появления Агуэро в стартовом составе. Кроме аргентинца, в составе "Сити" традиционно будет отсутствовать левый защитник Бенжамен Менди. Скорее всего, его место займет Фабиан Делф.

"Вулверхэмптон" считается "подножкой топов" в текущем сезоне. Подопечные Нуну Эпириту Санту сыграли 7 встреч с представителями ТОП-6 и отобрали у них аж 9 очков (2 победы, 3 ничьи и 2 поражения) – это лучший результат среди всех команд, которые сражаются за пределами первой "шестерки". Далеко за примерами ходить не нужно: 29 декабря "волки" на выезде "хлопнули" "Тоттенхэм" 3:1. Секрет успеха кроется в умении использовать схему 3-4-3 в защитных целях (именно так была добыта ничья с "Сити"). В текущем сезоне "Вулверхэмптон" пропустил 25 голов в 21 встрече – это очень даже неплохо в условиях нынешней Премьер-лиги. Да и мало кто может похвастаться лучшим показателем – оборона "волков" удерживает 5 позицию.

Интересные фаты перед противостоянием "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптона"

"Манчестер Сити" не проигрывает 34 домашних матча кряду в АПЛ против соперников, которые недавно повысились в классе. Последнее поражение случилось в феврале 2007 года в матче против "Рединга".

"Манчестер Сити" добыл 36 побед в последних 38 домашних матчах в рамках АПЛ.

Если Давид Сильва выйдет играть против "Вулверхэмптона", он проведет уже 267 матч в футболке "Сити" – больше, чем любой другой игрок горожан за всю историю АПЛ.

"Вулверхэмптон" проиграл 7 из 8 последних матчей АПЛ, сыгранных в понедельник.

Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Стоунз, Делф – Фернандиньо, Д. Сильва, Б. Силва – Стерлинг, Марез, Жезус.

"Вулверхэмптон": Патрисио – Беннетт, Коди, Боли – Доэрти, Саисс, Моутиньо, Кастро – Траоре, Жота, Хименес.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон"

Букмекеры не сомневаются в триумфе "Сити". Коэффициент на победу "горожан" колеблется на уровне 1,2. Ничья оценивается в 7,9. В случае победы "волков" поставленную сумму можно умножить в 17 раз.

Сенсации случаются, и первый матч команд это доказал! Однако, на домашнем стадионе "Сити" вряд ли наступит на те же грабли дважды. Команда Гвардиолы неплохо поражает цели в последнее время, но "горожанам" будет сложно пробить 5 оборону лиги. Наш портал рекомендует поставить на то, что отметка в 4 гола не будет пробита в данном матче.

Прогноз Soccernews: тотал 3,5 М (1,7).