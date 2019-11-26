"Манчестер Сити" и "Ювентус" поборются за 17-летнего ивуарийского таланта

"Ювентус" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к ивуарийскому нападающему "Аталанты" Амаду Траоре, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский и английский клубы следят за прогрессом футболиста на протяжении некоторого времени. Трансфер игрока может состояться летом.

17-летний Траоре является воспитанником "Аталанты". В нынешнем сезоне он провел за основную команду два матча в чемпионате Италии и забил один гол.

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