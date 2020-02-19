"Манчестер Сити" имеет шанс сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне



"Манчестер Сити" может отсрочить исключение из еврокубков на год, сообщает Reuters.

По сведениям издания, если рассмотрение апелляции английского клуба затянется, то он сможет сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Из-за плотного графика работы Спортивного суда в Лозанне (CAS), дело может начать рассматриваться лишь в начале 2021 года. Но "горожане" намерены добиться ускоренного рассмотрения апелляции.

Напомним, что УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от участия в еврокубках сроком на два года из-за нарушения правила финансового фейр-плей. При этом в клубе отрицают все обвинения.

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